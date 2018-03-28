Необходимо содействовать мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе международно-согласованных принципов, сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута на ежемесячном деловом обеде Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), посвященном завершению его дипломатической миссии в стране, передает Тренд.

«Мы должны помнить о продолжающемся нагорно-карабахском конфликте и необходимости содействовать его мирному урегулированию на основе международно согласованных принципов», — сказал посол.

Далее, Секута отметил, что географическое расположение Азербайджана предоставляет стране возможности, а также способствует росту международного значения.

Благодаря своему географическому расположению Азербайджан превратился в важнейший компонент «Северной распределительной сети», являющейся жизненно важным транспортным каналом для переброски военных грузов из Европы в Афганистан через Центральную Азию, добавил посол.

Напомнив, что в этом году страна отметит столетие создания Азербайджанской Демократической Республики, Секута отметил, что это первая мусульманская страна, признавшая право женщин на голосование.

Сегодня Азербайджан демонстрирует миру пример светского мусульманского государства, а также межэтнической и межрелигиозной толерантности, добавил посол.

Minval.az