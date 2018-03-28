Ну и домик у нас! То обворовывают, то оскорбляют! А еще боремся за звание «Дома высокой культуры», вещал герой всеми любимой кинокомедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»!

И мы не зря начинаем заметку именно с этой крылатой цитаты. Как ранее сообщал Minval.az, депутат Милли Меджлиса, председатель Комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли призвал запретить в Азербайджане социальные сети и интернет-издания, критикующие чиновников.

Разгневанный Раджабли в своем интервью сетует на некоторые технические моменты, мешающие воплощению идеи в жизнь (и слава Богу, прим. авт.), против которых пока что трудно бороться. Но при этом депутат не теряет надежды, потому что (цитирую) «во многих развитых странах сайты и соцсети, в которых распространяются клевета и оскорбления, провокация против государства и его атрибутов, немедленно закрываются».

Затрещина всем нам? Затрещина! Ведь по мнению Х. Раджабли, согласно его цитате, выходит, что у нас неразвитая страна, раз технические достижения ей не по зубам? Да и мы, граждане Азербайджана, все недоразвитые, получается, что ругаемся в адрес чиновников.

Ну и далее по тексту. Х. Раджабли обозвал провокаторами всех, кто в предвыборный период критикует президента Азербайджана, чем подрывает нарушение стабильности в стране.

Х. Раджабли предложил посмотреть, что сделали соцсети, действуя на психологию масс, с Египтом, Йеменом и другими горячими точками на карте мира.

«Некоторые лица с помощью соцсетей распространяют клевету про отдельных лиц» — ребус, оставшийся непонятым, несмотря на то, что читали и перечитывали всей редакцией.

Досталось по мозгам и председателям оппозиционных партий, являющихся кандидатами в президенты, за их выступления, дескать уровень низкий, пошиб бульварный, да еще и народ раздражающе будоражат, на госчиновников напраслину возводя. А, тем не менее, согласно цитате депутата, «если посмотреть на жизненный путь каждого чиновника в Азербайджане, то можно заметить, что все они очень трудолюбивые и шустрые. У их детей тоже есть эти положительные качества».

Вышесказанное вызывает, если честно, не только недоумение, но еще и обиду. И прежде всего, за то, что в демократической вроде бы стране человек, выражающий свое мнение, по определению Х. Раджабли является чуть ли не преступником, которому необходимо перекрыть кислород. А как же 47-я-статья Конституции АР, в которой говорится о свободе мысли и слова? Или депутаты давно не открывали эту почтенную книгу (и открывали ли вообще)? Конечно же, трудно не согласиться с Х. Раджаблы, что соцсети массово управляют сознанием, но сравнивать обычную предвыборную полемику азербайджанских граждан чуть ли не с угрозой военного положения в горячих точках мира – простите, но это уже явный перегиб. Зачем же утрировать? Зачем обвинять в желании разжечь войны граждан страны, многие из которых ежедневно теряют своих сыновей на фронтах Карабаха? Конечно, критика должна звучать в цивилизованной форме. Мы считаем неправильным оскорбления в адрес чиновников, которые озвучиваются рядом лиц, проживающих за границей и делающих это целенаправленно на основе поступившего им заказа.

Кроме того, очень позабавила цитата депутата насчет «шустрых чиновников и их не менее шустрых детей». Если честно, Х. Раджаблы прав: в последнее время в новостях мы очень часто читаем о том, как шустрят дети чиновников на дорогах страны, и как шустро потом этих детей «отмазывают» их шустрые родители, создавшие глобальную бюрократию, превращающую жизнь простых граждан в ад.

P.S. И несмотря на то, что автор статьи постарался осветить речь депутата всесторонне, тем не менее, осталась непонятой фраза Х. Раджабли о том, что (цитирую) «Некоторые лица с помощью соцсетей распространяют клевету про отдельных лиц». Но это уже явно из области лингвистической казуистики. А всё остальное является очередной попыткой закрыть рот всем гражданам, имеющим собственное мнение, отличное от мнения шустрых госчиновников.

Яна Мадатова

Minval.az