«За мое выступление в теледебатах на İTV ряд чиновников грозят мне расправой. Мне поступает информация об этом. Мы предпринимаем меры для предотвращения таких случаев».

Об этом заявил кандидат в президенты от партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев, который в ходе теледебатов резко высказался в адрес ряда чиновников.

Он отметил, что некоторые чиновники грозятся убить его.

«Пусть те, кто грозится убить меня, не беспокоятся. Мы не боимся их и раскроем все их преступления против народа. Мы также предпримем определенные меры. Нас невозможно свернуть с намеченного пути угрозами. На меня оказывают большое давление, и я пока терплю», — цитирует его слова Modern.az.

При этом Х. Гаджиев не захотел раскрывать, кто именно грозит ему расправой:

«Не хочу называть их имена. Я сообщил об этом в правоохранительные органы. Пусть они не думают, что у них есть миллиарды, и они могут убить меня когда захотят».

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