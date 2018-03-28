Российский МИД заявил, что власти Великобритании «систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан».

В качестве примера МИД в своем заявлении привел: «загадочное самоубийство» Бориса Березовского, смерть при невыясненных обстоятельствах Бадри Патаркацишвили и Александра Перепиличного, а также «покушение на жизнь и здоровье» Сергея и Юлии Скрипаль, передает «Медуза».

По делу Скрипалей, говорится в заявлении МИД, «Лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся у нас название химического вещества, развернул масштабную политическую и медийную кампанию».

Действия британских властей при расследовании дела Скрипалей, сообщил МИД РФ, свидетельствуют о незаинтересованности в раскрытии этого преступления, а также «наводят на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании».

«Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации», — заявило российское внешнеполитическое ведомство.

Minval.az