Среди высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки, но их немного, заявил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин.

«В числе сотрудников МИД есть и офицеры нашей службы», — сказал Нарышкин.

Как передает РИА Новости, по его словам, их немного, они обеспечивали безопасность российских посольств.

Директор СВР добавил, что среди высылаемых дипломатов были и «лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале».

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