Депутат Милли Меджлиса, председатель Комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли призвал запретить в Азербайджане соцсети и интернет-издания, критикующие чиновников, передает Minval.az.

«Есть некоторые технические моменты, против которых пока что трудно бороться. Но во многих развитых странах сайты и соцсети, в которых распространяются клевета и оскорбления, провокация против государства и его атрибутов, немедленно закрываются. Полагаю, в Азербайджане тоже нужно пойти на эти меры», — сказал парламентарий в интервью порталу Olke.az.

По его словам, так как сейчас в Азербайджане предвыборный период, “основной целью провокаторов является нарушение стабильности в Азербайджане”.

«Главной целью азербайджанского народа должно быть сохранение стабильности в стране. Если посмотреть на происходящие в мире процессы, то можно увидеть, во что превратили Египет, Йемен и другие страны с помощью соцсетей. С помощью сайтов и соцсетей в этих странах создали хаос, воздействуя на психологию масс. Некоторые лица с помощью соцсетей распространяют клевету про отдельных лиц, стараются нарушить стабильность в нашей стране. Самым большим успехом Азербайджана на сегодняшний день является его стабильность и то, что Ильхам Алиев является его президентом».

Хады Раджаблы также жестко раскритиковал ряд председателей оппозиционных партий, являющихся кандидатами в президенты, за их выступления:

«Сожалею, что лживые оппозиционные лидеры низкого уровня в теледебатах стараются создать недоверие в отношении госчиновников и вызвать раздражение у общества. Если посмотреть на жизненный путь каждого чиновника в Азербайджане, то все они очень трудолюбивые и шустрые. У их детей тоже есть эти положительные качества».

Minval.az