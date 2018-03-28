Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не выдержал избиения Аргентины в товарищеском матче против Испании в Мадриде и покинул встречу до её завершения.

Как передает «Лайф», звёздный футболист «Барселоны» не мог принять участия из-за травмы сухожилия и расположился на трибуне стадиона «Метрополитано».

Однако сиделось ему с явным дискомфортом, и до конца игры Месси не продержался. Когда в ворота его соотечественников влетел шестой мяч, то он не выдержал и ушёл с трибуны, повторив подвиг российского тренера Георгия Ярцева. Тот в памятном матче Россия — Португалия (1:7) покинул по ходу второго тайма скамейку запасных.

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