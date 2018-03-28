Белоруссия приспустит государственные флаги и отменит развлекательные мероприятия и телепрограммы.

Соответствующее распоряжение отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко «в знак скорби и солидарности с Россией», где 28 марта объявлен общенациональный траур по погибшим при пожаре в Кемерово.

В эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.

Minval.az