Первый космонавт планеты Юрий Гагарин разбился вместе с инструктором Владимиром Серегиным на истребителе МиГ-15УТИ из-за ошибочной команды с земли, сообщил ТАСС член летной подкомиссии, которая входила в большую правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы, доктор технических наук Арсений Миронов.

По словам Миронова, недалеко от зоны полета самолета Гагарина и Серегина выполнял задачи МиГ-15УТИ летчика Андреева. Специалист считает, что первый МиГ-15УТИ попал в закритический режим полета в результате маневра уклонения от внезапно замеченного посреди облачности второго самолета.

«На запрос Гагарина в 10:29:57 — «Задание в зоне 20 закончил. Прошу разрешение на курс 320 градусов» — руководитель полетов (или его помощник) немедленно ответил —»Разрешаю», — по-видимому, не наблюдая опасного сближения меток целей самолетов Серегина-Гагарина и Андреева на экране локатора. Если бы руководитель полетов выполнял свои обязанности, он должен был, посмотрев на экран локатора, немедленно дополнить команду «Разрешаю» всего двумя словами — «Без снижения». Но слов «Без снижения» не было произнесено. В итоге — катастрофа»», — рассказал Миронов.

Эксперт утверждает, что ответ на вопрос о причинах гибели первого космонавта удалось найти при многократном прочтении фрагментов расшифровки радиообмена в первой его редакции, законспектированных в блокноте. Миронов отмечает, что специалистам в ходе расследования катастрофы не удалось установить, кто следил за радаром в момент трагедии.

Гагарин погиб 27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета на учебном истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Серегиным. Самолет разбился вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Согласно официальной версии, выполнение летчиками резкого маневра привело к попаданию самолета в закритический режим полета и сваливанию (резкое падение подъемной силы из-за неправильного обтекания крыла воздушным потоком). Причины, спровоцировавшие такой маневр, комиссия не установила.

По версии советского космонавта Алексея Леонова, представленной в 2017 году в книге «Человек и космос», МиГ-15УТИ попал в вихревой след пролетавшего рядом сверхзвукового Су-15. Леонов дал слово не называть фамилию летчика, действия которого, по его версии, привели к гибели двух летчиков.

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