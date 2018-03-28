Азербайджанская зоозащитница Афаг Гурбанова разместила на своей странице в социальной сети Фейсбук видеоролик, на котором запечатлен 20-летний зоофил, насилующий и отрезающий тесаком головы животным на территории Ясамальского кладбища. На этот раз жителям ул. А.М.Шарифзаде (в районе ресторана «Кактус») удалось остановить зоофила, который – судя по кадрам – был пойман с приспущенными брюками и с кошкой в руках. Они отобрали несчастное животное и поколотили зоофила.

Согласно информации, полученной Minval.az от зоозащитницы АФаг Гурбановой, сестра зоофила, с которой А. Гурбанова встретилась вечером 27 марта, заявила, что ее брат лечится у психиатра и что у него есть справка, и так же с возмущением добавила: «У брата гормоны, как вы не понимаете? И потом, с каких это пор человека ставят ниже, чем животное». Афаг Гурбанова рассказала, что родители 20-летнего зоофила Мухтара пытаются «перевоспитывать» сына посредством побоев всякий раз, как он насилует и убивает очередное животное.

Но рукоприкладство в случае с этим психически нездоровым человеком – не выход. Этим делом всерьез должны заняться правоохранительные органы, после чего он обязательно должен быть помещен в специализированное медицинское учреждение под строгий контроль для прохождения принудительного лечения.

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Стоит отметить, что не так давно издание Minval.az поднимало вопрос о том, почему психически больных людей не изолируют от общества в принудительном порядке, а только лишь с согласия родственников.

Пользователи социальной сети массово делятся кадрами со страницы Афаг Гурбановой и призывают к срочному решению данной проблемы.

Яна Мадатова

MINVAL.AZ