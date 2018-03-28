«Разговоры о том, что у меня много недвижимости – клевета, которая носит провокационный характер».

Об этом, как передает Minval.az, на мероприятии, посвященном 100-летию геноцида азербайджанцев 31 марта, сказал председатель Управления мусульман Кавказа гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

А.Пашазаде отметил, что об этом он говорил с главой государства.

«Я не скрываю, я беседовал с президентом об этом. И потому не скрываю недоумения – в чем причина такой клеветы? Говорят, будто у меня много недвижимости тут и за границей. Все это провокация. Во-первых, вы должны быть рады тому, что ваш шейх силен. Во-вторых, за границей и без того наговаривают на религию. Чего вы добиваетесь, продолжая это делать здесь? Эта грязная кампания против меня и нашего президента ведется за границей. В стране некоторые говорят: я не верю в то, что говорят против президента, но сказанное о шейхе – правда. Как такое может быть? Это означает, что ты соглашаешься с провокацией. Говорят, что я контролирую ящики для сбора пожертвований и прочее. Это все ложь. Какое я имею к ним отношение?», — цитирует его слова агентство АПА.

Как уже сообщал Minval.az, в начале марта блогер Турал Садыглы заявил, что обнаружил на чешском курорте Карловы Bары комплекс жилых зданий, принадлежащих главе Управления мусульман Кавказа и его брату, депутату парламента Азербайджана Джаванширу Пашазаде.

По его словам, в комплексе длиной в 200-250 метров около 100 квартир. Он находится в престижном районе по адресу: ул. Лимучина, 20/21. Тут же стоит отель İmperial, где останавливаются голливудские звезды.

Как доказательство блогер продемонстрировал табличку над кнопкой лифта в парадном подъезде, на которой написано по- английски «Аллахшукюр Пашазаде».

MINVAL.AZ