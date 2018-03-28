Армения, закупая вооружение в России, руководствуется собственными интересами и продолжит сотрудничество, несмотря на угрозу санкций, заявил в среду замминистра обороны Армении, глава Государственного военно-промышленного комитета Давид Пахчанян, касаясь угрозы американских санкций из-за оборонного сотрудничества с РФ.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за «значительные» транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года.

«Конечно, санкции – это проблема, но перед нами стоит задача обеспечения безопасности, и мы будем исходить из наших интересов», — сказал Пахчанян журналистам.

Он отметил, что отношения с Россией развиваются достаточно эффективно. «Поставки по первому оборонному кредиту почти полностью завершены, и есть договоренность продолжить работу. Это серьезная часть снабжения нашей армии», — сказал замминистра.

В 2015 и 2017 годах между Арменией и Россией были подписаны два оборонных кредитных соглашения на общую сумму в 300 миллионов долларов.

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