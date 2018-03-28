Создавший в 2013 году «Союз миллиардеров» и участвовавший в коварных планах против властей бывший вице-премьер теперь является заказчиком «бранногопроекта».

Уже некоторое время проживающая в Европе группа людей проводит антипропаганду против властей Азербайджана в самой омерзительной форме. Звучат самые разные версии по поводу того, какие силы стоят за кампанией, направленной называемой «виртуальными террористами» группой против президента Ильхама Алиева, его семьи, а также высшего руководства.

Ясно, что хоть и прикрываются такими терминами, как «демократия и права человека», но эта кампания нацелена на очернение Азербайджана и удар по его авторитету на международной арене.

Наиболее активные представители общества тоже высказывают свое недовольство по поводу антинационального «бранного проекта». В частности, после реакции на эту кампанию помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова, в отношении этой группы сформировалось сильное общественное порицание. Общество заинтересовано в том, чтобы как можно скорее выявить этих «виртуальных героев». Стоит отметить выдвинутые версии и проведенные расследования руководителями медиа, в том числе газетой «Ени Мусават».

В статье члена Правления Совета прессы Мушвига Алескерли имеются сенсационные заявления о том, кто стоит за этой кампанией.

Представляем вам эти заявления:

«На основе полученной нами информации, которая уже не вызывает сомнений, за этим процессом стоит бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов, который в период президентских выборов в 2013 году создал «Союз миллиардеров» против Ильхама Алиева. Имеются факты о том, что награжденный орденом «Истиглал» Аббасов является заказчиком и спонсором проводимого против Азербайджана «бранного проекта». Сообщается, что Аббасов с помощью близких лиц создал тесные связи с «давними знакомыми» и с их помощью организовал на международном уровне грязную кампанию против президента Ильхама Алиева, членов его семьи и ряда представителей правящей команды».

Как пишет представитель Совета прессы со ссылкой на информацию о прошлом А.Аббасова, бывший вице-премьер «проводил разборки с непонравившимися ему лицами криминальными путями, пользуясь для этого возможностями некоторых криминальных кругов». «Видимо, Аббас муаллим, строя такие сложные пирамиды, ощущает в себе силы превратить целое государство в объект морального террора, а-ля Сорос», — пишет в своей статье М.Алескерли.

На самом деле, это было ожидаемым, что Аббас Аббасов, создавший перед президентскими выборами 2013 года «Союз миллиардеров», где он собрал миллионеров азербайджанского происхождения, снова активизируется перед президентскими выборами 2018 года. Можно было спрогнозировать, что Аббас Аббасов, который 5 лет назад, воодушевившись поддержкой Кремля, делал жесткие заявления в адрес азербайджанских властей, создавший в Баку Нацсовет и добившийся того, чтобы считающийся его самым близким человеком Рустам Ибрагимбеков стал представителем оппозиции, теперь проявит себя в такой безнравственной кампании.

Несмотря на мольбы А.Аббасова, который сжег все мосты с властями, уже 5 лет ему запрещен въезд в Баку. Хоть он и сдал несколько лет тому назад свой последний пост — председательство в Совете старейшин, и сказал, что «уходит из политики», еще тогда было ясно, что навсегда он не покинет «политическую сцену», а это было для него шансом отдохнуть на «скамье запасных», чтобы подготовиться к новой игре.

Однако выборы 2018 года серьезно отличаются от выборов 2013 года. Потому что Аббасов уже не представляет никакого интереса для некоторых сил в России, Кремль «обжегся» во время выборов в 2013 году и сделал выводы. Но, видимо, желание отомстить властям связало Аббасова с «неистовыми героями» виртуального пространства.

MINVAL.AZ