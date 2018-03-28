Шахматист Шахрияр Мамедъяров после завершения турнира претендентов в Берлине (Германия), где она занял второе место, обратился к своим поклонникам на своей странице в Facebook.

«Не собираюсь жаловаться, просто выслушайте. Времени было мало, но я следил за вами. Хоть я и азербайджанец, но увидел поддержку не к себе, а к итальянцу и армянину. Хочу сказать, спасибо, что вы есть. Простите, что не порадовал вас победой, но не позволил ощутить себя последним. Спасибо, что до конца верили в меня. Я получил все ваши сообщения, но извините, что не сумел ответить. Хорошо, что вы есть. Всем успехов и сто раз спасибо», — написал он.

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