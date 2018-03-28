Актив «Международного банка Азербайджана» оказался участником конфликта между 8-м Центром заказчика-застройщика Росгвардии и строительной компанией «БазисСтройПроект». Последняя должна была возвести в Екатеринбурге многоквартирный дом для семей военнослужащих, но сорвала реализацию госконтракта, как и еще ряд заказов от гражданских государственных структур из Свердловской области. Финансово-кредитная организация выступала поручителем, гарантирующим исполнение заказа структуры Росгвардии. «МБА-Москва» в итоге был вынужден оплатить штрафы за срыв контракта и некачественное исполнение работ генподрядчиком. Банк уже предъявил финансовые претензии к «БазисСтройПроекту», но участники рынка сомневаются, что деньги, как и многомиллионный кредит, выделенный компании, возможно вернуть. В конце 2017 года в отношении строительной фирмы было инициировано конкурсное производство. В процессе инвентаризации активов выяснилось, что в собственности подрядчика по ряду госконтрактов находится лишь четыре станка, которые не стоят и полумиллиона. Об этом пишет издание «Правда УрФО».

«Международный банк Азербайджана – Москва» в кассационной инстанции пытается отменить решение Арбитражного суда Свердловской области. Суд удовлетворил требования ФГКУ «8 Центр заказчика-застройщика войск Национальной гвардии Российской Федерации» (8 ЦЗЗ, Екатеринбург, войсковая часть 6902) о взыскании банковских гарантий, выданных в качестве обещания исполнения госконтракта на строительство дома для росгвардейцев со стороны ООО «БазисСтройПроект».

В 2016 году «БазисСтройПроект» («БСП»), принадлежащий семье бизнесмена Назима Мирзаалиева, выиграл контракт на достройку жилого многоквартирника по адресу г. Екатеринбург, ул. Соболева, 10. За работу подрядчик планировал получить 175 млн рублей, но из-за срыва сроков сдачи дома 8-й Центр заказчика-застройщика вынужден был расторгнуть контракт и обратиться в УФАС по Свердловской области с заявлением о внесении компании в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Из-за действий предприятия свои квартиры более года не могли получить 129 семей военнослужащих.

Достройкой дома на Соболева занималась челябинская компания «Альфастрой» (принадлежит депутату челябинской гордумы Олегу Иванову). Так как «БазисСтройПроект» успел выполнить лишь 15% от общего объема заказа, представители Росгвардии вынуждены были вновь расторговывать контракт на завершение строительных работ стоимостью 148 млн рублей. Компания в срок справилась с работами. В преддверии нового 2018 года семьи росгвардейцев получили ключи от своих квартир.

«Восьмому центру заказчика-застройщика, в том числе, пришлось оплатить новому подрядчику порядка 5 миллионов рублей за устранение выявленных недостатков и дефектов, которые допустил «БазисСтройПроект» при исполнении работ», – рассказал о затратах госструктуры осведомленный источник издания.

ФГКУ, тем не менее, смогло восполнить свои потери за счет банковских гарантий «МБА-Москва». В общей сложности азербайджанский банк брал на себя возмещение обязательств подрядчика на 17 миллионов рублей. 8 ЦЗЗ требовал выплатить все эти средства, но суд уменьшил размер иска до 12 млн рублей, обязав финансовую организацию погасить за «БазисСтройПроект» штрафы за срыв контракта и некачественную работу на объекте, а также пени за просрочку исполнения госзаказа.

Несмотря на попытки «МБА-Москва» оспорить решение суда в кассационной инстанции, он уже оплатил гарантийные обязательства. Встречное требование было подано и к «БСП», в отношении которого в конце 2017 года введено конкурсное производство. Также банк пытается вернуть порядка 120 млн рублей кредита, выделенного компании семьи Мирзаалиевых.

Между тем эксперты сомневаются, что финансовой организации удастся вернуть вложенные деньги. Согласно инвентаризации имущества должника, которая состоялась 20 марта, в собственности компании находится лишь четыре станка общей стоимостью 380 тыс. рублей. Дебиторская задолженность составляет 116 млн рублей, причем в отношении основного должника ООО «Сантехэнергострой» в июне прошлого года также была введена процедура конкурсного производства. В реестр кредиторов уже внесены обязательства перед ИФНС по Свердловской области, которая имеет приоритет по выплате долгов. Кроме того, свои требования к «БСП» выставило УКС Каменска-Уральского.

«Они имели контракт на строительство детского сада по улице Октябрьской, а также работали подрядчиками по детскому саду на улице Мусоргского. Работы не выполнены в срок. Мы вынуждены были привлекать новых подрядчиков, чтобы ввести объекты в эксплуатацию», – рассказал заместитель главы города Николай Орлов. В общей сложности компании предъявили штрафы и неустойку в размере 900 тыс. рублей.

Отметим, «БазисСтройПроект» работал субподрядчиком еще на одном скандально известном объекте. Компания занималась строительством трех многоквартирников в Камышлове. Госконтракт был подписан с СК «Еврострой», которая передала стройку на субподряд «БСП». Квартиры в этих домах должны были получить переселенцы из ветхого и аварийного жилья в рамках программы Владимира Путина. Работы требовалось завершить до конца прошлого года, но подрядчик сорвал сроки. Два дома по сей день находятся в низкой степени готовности.

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