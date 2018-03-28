Основатель и владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг планирует выступить в Конгрессе США на слушаниях по вопросу защиты персональных данных, сообщает телеканал CNN.

Собеседники телеканала в соцсети сообщили, что Цукерберг пришел к выводу, что ему придется давать показания Конгрессу в течение нескольких недель. В настоящее время компания прорабатывает план выступления основателя соцсети в Конгрессе.

Тем временем председатель юридического комитета Сената Чак Грассли направил приглашения на слушания 10 апреля, посвященные защите персональных данных, Цукербергу, гендиректору компании Google Сундару Пичаи и главе Twitter Джеку Дорси.

Facebook оказался в центре скандала после того как СМИ провели расследование о незаконном использовании личных данных пользователей соцсети.

Ранее Цукерберг отказался отвечать на вопросы британских парламентариев в связи с ситуацией вокруг Cambridge Analytica.

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