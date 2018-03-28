Вчерашние дебаты кандидатов на пост президента Азербайджана не обошлись без странностей. В частности, отличился кандидат в президенты от партии «Инициативная группа фронтовиков» Рази Нуруллаев, который замутил интригу фразой о том, что поможет незамужним азербайджанским женщинам найти вторую половинку и при этом поведал о планах внедрения в азербайджанское общество исламскую модель.

Правда, Рази Нуруллаев не раскрывает деталей своего глобального секрета, но по его словам, согласно общепринятой исламской модели брака, мужчина может взять в жены четырех женщин. Видимо, внедрив в общество многоженство, Р. Нуруллаев решил расставить точки над i, и таким образом «устроить» жизнь всем тем девушкам и женщинам, которые сегодня не замужем. Во всяком случае, интрига уже запущена: а подробности мы узнаем только в том случае, если Рази Нурулаев станет президентом Азербайджана…

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