27 марта в церквях Баку отслужили панихиду по погибшим во время страшной трагедии – пожаре, произошедшем 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово (Россия).

Как передает 1news, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла панихида по погибшим была проведена во всех храмах Русской Православной Церкви на третий день ужасной трагедии.

В Баку панихиду отслужили в храмах Святого Архангела Михаила, Святых Жен Мироносиц, Рождества Пресвятой Богородицы.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Молимся, дабы Господь упокоил души погибших с миром, а выжившим подал скорейшее выздоровление!» — говорится в заявлении Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви.

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