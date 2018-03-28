о приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Нуреттина Джаникли, министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 28 марта отправился с официальным визитом в Анкару.

Как сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в рамках визита предусмотрена встреча с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Турции.

31-го марта планируется участие генерал-полковника З.Гасанова в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет в турецком городе Гиресун.

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