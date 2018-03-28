Жительница Лондона, 26-летняя студентка Жасмин, выставившая на интернет-торги свою девственность по супервысокой цене, получила предложение в размере 1,2 миллиона евро (39 млн. гривен) от голливудского актера, имя которого хранится в тайне.

Позже стало известно, что покупатель проживает в Лос-Анджелесе, в гонке за девственность ему удалось обойти бизнесмена из Мюнхена, а также некоего футболиста «Манчестер Юнайтед», который также проживает в Лондоне, сообщает Daily Mail.

При этом Жасмин рассказала журналистам, что побывала на обеде со всеми тремя претендентами. На вопрос, знают ли родные о сделке студентки, девушка заверила, что родители всецело поддерживают ее идею.

«Мне 26 лет, и родители знают, что я достаточно взрослая, чтобы решить, что делать со своим телом. Поскольку я уже встречалась с актером, и я всегда была его большим поклонником, то больше нервничаю как его фанат, а не из-за того, что потеряю свою девственность», — объяснила Жасмин.

Жасмин называет честью столь высокую цену за ночь, которую покупатель проведет с ней в отеле.

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