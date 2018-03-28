Очередной факт похищения человека зарегистрирован в Гарадагском районе Баку. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Гарадагского района.

Стало известно, что 26 марта в поселке Мушвигабад была похищена 16-летняя школьница Илхама А. Об этом в 10-ое отделение полиции указанного района сообщил отец девушки. Мужчина заявил, что его несовершеннолетняя дочь похищена молодым человеком по имени Ниджат с целью женитьбы. Пока по факту никто не задержан.

Полиция пытается установить местонахождение молодых людей. Есть вероятность, что девушка дала согласие на брак несмотря на свой несовершеннолетний возраст.

Проблема ранних браков в Азербайджане актуальна, несмотря на то, что в законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за принуждение несовершеннолетних к браку, а похищение малолетней девушки с целью женитьбы приравнивается к тяжкому преступлению — похищению человека — и карается тюремным сроком.

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