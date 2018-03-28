Кассационный суд Италии освободил от ответственности мужчину, который девять лет назад украл баклажан и с тех пор посещал судебные заседания, сообщает газета la Repubblica.

В 2009 году 49-летний мужчина совершил кражу на одной из частных ферм в провинции Лечче. Карабинеры схватили его, когда он с корзинкой пересек выход заведения. Судья обязал обвиняемого выплатить штраф в размере 500 евро и отбыть пять месяцев в тюрьме.

Не обладая необходимой суммой, он обратился к правоохранительной системе с апелляцией, воспользовавшись услугами адвоката, которого ему назначило правительство. По результатам второго слушания штраф был снижен до 120 евро, а срок отсидки сократился до двух месяцев.

Из-за бюрократических задержек суд в целом занял около девяти лет. В конце-концов дело легло на стол представителя высшего Кассационного суда. Ознакомившись с деталями, судья признал мужчину невиновным и выступил с критикой в адрес своих коллег, которые не смогли учесть плохие экономические условия обвиняемого.

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