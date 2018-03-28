Лидер КНДР Ким Чен Ын во время личной встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что КНДР проведет денуклеаризацию Корейского полуострова, если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США позитивно воспримут наши усилия и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира», — сказал Ким.

Также глава КНДР подчеркнул, что на денуклеаризации настаивали бывшие главы Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

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