Очередной заочный обмен «любезностями» произошел во вторник между американскими и российскими дипломатами в Вашингтоне: в госдепартаменте сравнили Россию с монстром из морских глубин, а в российском посольстве в США вспомнили, что подобными эпитетами пользовалась нацистская пропаганда.

Как передает РИА Новости, началось все с эпитета, которым на регулярном брифинге наградила Россию официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. В ходе брифинга журналист агентства Ассошиэйтед Пресс Мэтт Ли спросил ее, будут ли предстоящие в ноябре американские выборы безопаснее после высылки 60 российских дипломатов.

«Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам многих других стран», — сказала Науэрт.

Когда удивленный журналист переспросил про «руки и щупальца», представитель внешнеполитического ведомства подтвердила свои слова и добавила, имея в виду Россию: «Это чудовище из морских глубин».

Спустя несколько часов в Twitter российского посольства в США появилась цитата слов Науэрт, к которой был приложен антибольшевистский плакат времен нацистской Германии 1930-х годов. На плакате изображены красный паук в каске красноармейца, «оседлавший» земной шар, и надписи «Большевизм» и «Большое антибольшевистское шоу».

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox:

“Russia has long arms; Russia has lots of tentacles… It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 28 марта 2018 г.