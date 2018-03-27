Уволенный с должности главы Государственный фискальной службы Украины Роман Насиров в ходе общения с журналистами после заседания Апелляционного административного суда по его делу намекнул, что собирается баллотироваться в президенты, сообщает ТСН.

Он рассказал, что подал в суд иск по поводу незаконного увольнения.

«Даже не знаю, уволили меня или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше», – отметил Насиров.

На вопрос журналистов, не собрался ли он баллотироваться в президенты, Насиров ответил утвердительно: «Да. Почему бы и нет? Дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно».

Насиров добавил, что объявит о своих планах в середине следующего месяца.

Источник: MINVAL.AZ