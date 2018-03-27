Американский гроссмейстер Фабиано Каруана стал победителем турнира претендентов на матч с действующим чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, который проходил в Берлине.

Как сообщает RT, в поединке заключительного, 14-го тура турнира Каруана чёрными фигурами обыграл представителя России Александра Грищука и, набрав девять очков, финишировал на первой строчке турнирной таблицы.

Второй результат на турнире претендентов показал азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров, набравший восемь баллов. Третьим с аналогичным показателем стал россиянин Сергей Карякин.

Источник: MINVAL.AZ