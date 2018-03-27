Информация о том, что Москва поставляет Баку бракованное оружие взорвала информационное пространство. Как же такое возможно? Азербайджан платит «живыми деньгами», а получает в итоге некондиционный товар, не соответствующий стандартам?

Напомним: о том, что поставки российского оружия в Азербайджан вызывают недовольство в Баку и негодование в Армении сообщило минское издание «Беларусская правда».

Как уже сообщал Minval.az, в статье белорусского издания утверждалось, что Баку очень недоволен состоянием и качеством военно-технического сотрудничества с Москвой и «пытается найти альтернативу этому сотрудничеству».

Отмечается, что из-за наличия проблем в двухсторонних отношениях между Азербайджаном и РФ, которые обострились с лета 2017 года, это заседание комиссии было вынесено за рамки проведения совместной межправительственной комиссии, которую со стороны РФ возглавляет Дмитрий Рогозин.

Во время проведения комиссии Баку, якобы, высказал множество претензий к развитию и состоянию российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества. Основные претензии заключались в несоответствии поставленной техники определенным в контрактах перечням технической комплектации, отсутствии технической документации, выходу из строя некоторых образцов вооружений из-за явного заводского брака, а также в отсутствии комплектующих для проведения текущего ремонта.

Минское издание не скрывает, что находит в этой ситуации перспективы для Беларуси: «Официальный Баку недоволен уровнем и качеством военно-технического сотрудничества с Россией, а также деятельностью последней без оглядки на своих партнеров по ОДКБ. И азербайджанская сторона ищет другие альтернативные возможности поставок необходимой военной техники. С учетом этого открываются перспективы и для оборонной промышленности Беларуси».

Именно в этом, судя по всему, и кроется замысел белорусских товарищей, о чем сказали Minval.az некоторые эксперты (но об этом чуть ниже).

Поставки российского вооружения Азербайджану действительно являются камнем преткновения в отношения Еревана и Москвы. И не случайно в последнее время эмиссары Кремля начали успокаивать армянскую общественность. Так, заместитель председателя Комитета Госдумы России по вопросам СНГ, евразийской интеграции и работе с соотечественниками по этому вопросу Константин Затулин заявил, что Россия поставляет Азербайджану устаревшее вооружение, а Армении – современное. Понятно, что сказано это было на потребу местной публики, которая не будет вдаваться в подробности контрактов.

А председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее в Ереване заявлял о том, что Россия не будет поставлять оружие Азербайджану в тех же объемах, что до апреля 2016 года.

Между тем в беседе с Minval.az Андрей Фролов, научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор российского журнала «Экспорт вооружений» выразил сомнение в достоверности информации, распространенной в белорусских изданиях о том, что Москва поставляет Баку бракованное оружие. «В белорусских СМИ, как и во многих других, зачастую появляется фейковая информация», — подчеркнул собеседник.

В свою очередь ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Михаил Александров отвечая на вопросы Minval.az отметил, что проблемы вряд ли настолько серьезны, как их преподносят белорусские СМИ.

«Однако какие-то недоработки могут иметь место, особенно, если Азербайджан хотел сэкономить и покупал, скажем какие-то снаряды, давно находящиеся на складе, со скидкой. Или была приобретена неудачная партия. А может и на российской стороне какая-то вина лежит. Да, какая-то часть могла оказать некондиционной. Но белорусские СМИ могли использовать это в интересах Минска. Возможно Беларусь хочет перехватить ряд военных контрактов с Баку и укрепиться на азербайджанском рынке, отсюда и подобные сообщения», — отметил собеседник.

По мнению же азербайджанского военного эксперта, полковника Шаира Рамалданова, информация о том, что в Баку поставляется бракованное российское вооружение, вряд ли соответствует истине. Эксперт заявил Minval.az, что сторона, которая продает оружие, берет на себя определенные обязательства. «Она должна поставить оружие, которое соответствует всем заказанным параметрам. Оружие тестируется, особенно если это серьезное ракетное вооружение. Качество определяет компетентная комиссия. И документ о приеме подписывается только если азербайджанская сторона одобрит», — подчеркнул Шаир Рамалданов.

По его словам, если бы российское оружие было не качественным, то главным поставщиком вооружений для Азербайджана не была бы Россия, да и Москва вряд ли захочет потерять такого покупателя как Азербайджан.

«Азербайджан, как все знают, проявляет интерес к закупке различных вооружений, в том числе и в Беларуси. Возможно подобные сообщения появляются именно из-за этого. А в целом военно-промышленный комплекс (ВПК) России занимает одно из лидирующих мест в мире. ВПК РФ серьезно относится к качеству поставляемой военной продукции. Так что Азербайджан получает то вооружение и того качества, которое полностью устраивает Баку», — заявил собеседник.

Еще один военный эксперт, лава НПО «Военные журналисты» Узеир Джафаров считает, что данная информация не соответствует действительности.

«Это неправда. Да, были некоторые вопросы к российской стороне по определенным вопросам, но русские все исправили», — подчеркнул он.

Из слов экспертов выясняется, что сейчас, фактически, началась битва за оружейный рынок Азербайджана. А в такой борьбе все средства хороши, в том числе и взброс фейковой информации.

Наир Алиев

Источник: MINVAL.AZ