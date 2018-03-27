В Наманганской области Узбекистана три человека отравились токсичными газами в выгребной яме при попытке достать мобильный телефон.

Случай произошел в ночь на 26 марта в одном из домов в Папском районе, сообщает МЧС республики.

Мужчина уронил в выгребную яму мобильный телефон и позвал на помощь соседа. Он спустился в выгребную яму и потерял сознание. За ним в яму спустились еще двое мужчин. Все они скончались от удушья.

МЧС Узбекистана просит в случае возникновения аналогичных ситуаций обращаться к спасателям за помощью.

Источник: MINVAL.AZ