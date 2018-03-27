Очередной факт похищения человека зарегистрирован в Гарадагском районе Баку. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Гарадагского района.

Стало известно, что 26 марта в поселке Мушвигабад была похищена 16-летняя школьница Илхама А. Об этом в 10-ое отделение полиции указанного района сообщил отец девушки. Мужчина заявил, что его несовершеннолетняя дочь похищена молодым человеком по имени Ниджат с целью женитьбы. Пока по факту никто не задержан.

Полиция пытается установить местонахождение молодых людей. Есть вероятность, что девушка дала согласие на брак несмотря на свой несовершеннолетний возраст.

Проблема ранних браков в Азербайджане актуальна, несмотря на то, что в законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за принуждение несовершеннолетних к браку, а похищение малолетней девушки с целью женитьбы приравнивается к тяжкому преступлению — похищению человека — и карается тюремным сроком.

Как отметила в беседе со Sputnik Азербайджан правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова, в приют организации постоянно обращаются за помощью женщины, ставшие жертвами бытового насилия или траффикинга.

«Во время интервью выясняется, что часть этих женщин вышла замуж в несовершеннолетнем возрасте. Примерно до 30 процентов обратившихся к нам женщин вышли замуж в раннем возрасте. Ранние браки опасны тем, что несовершеннолетние девушки, принимая решение о замужестве, полагают, что будут счастливы. Но позднее сталкиваются с многочисленными проблемами, которых в нормальной семье в общем-то быть не должно», — говорит Зейналова.

Она считает, что самый эффективный метод борьбы с ранними браками — это уголовное преследование. По ее словам, после внесения в уголовное законодательство соответствующих изменений люди стали более осторожными.

«Особенно эту осторожность проявляют родители жениха, присмотревшие для своего сына несовершеннолетнюю невесту. Они спрашивают, советуются со мной и я информирую их о реальном положении дел. После этих бесед родители принимают решение подождать и не рисковать», — говорит правозащитница.

Вместе с тем, Зейналова отметила, что сложившиеся в обществе стереотипы иногда мешают сотрудникам правоохранительных структур принимать по фактам похищения девушек жесткие меры, поддаваясь уговорам сторон быть благосклоннее к влюбленным юношам.

Источник: MINVAL.AZ