Электронный гигант HTC понёс самый высокий убыток за финансовый квартал в истории компании. Об этом сообщает сама корпорация в финансовом отчёте.

По её данным, в четвёртом квартале 2017 года убыток компании составил более 337 миллионов долларов. Также известно, что тайваньцы понесли рекордный финансовый убыток и за весь год.

Причина провала — низкий спрос на электронику компании. Представители HTC считают, что его спровоцировало повышение конкуренции на рынках электроники и неудачное соотношение цены и качества.

«Лайф» напоминает, что ранее компания понесла рекордный месячный убыток. Доход тайваньцев по итогам февраля составил всего $89,3. Электронный гигант побил антирекорд, державшийся 13 лет.

Источник: MINVAL.AZ