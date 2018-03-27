Даниел Иоаннисян («Союз информированных граждан») на страницах «Первого Информационного» гневно реагирует на информацию о формировании подразделений военной полиции ВС РФ в Армении. Минвал приводит его доводы без сокращений.

Вчера штаб Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации опубликовал сообщение о том, что в Армении будут сформированы подразделения военной полиции ВС РФ. Эти подразделения, вооруженные огнестрельным оружием, планируется разместить в Ереване и Гюмри, несмотря на то, что дислокация российской военной полиции в Армении противозаконна и не закреплена никаким межгосударственным договором.

Соглашения

В 1997 году было подписано и в 2002 году вступило в силу «Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории Республики Армения». В статье 1 Соглашения перечисляются правоохранительные органы сторон, которые наделяются компетенциями, закрепленными договором.

Отложим в сторону обсуждение самих компетенций (которые мы рассматривали после инцидента с Пермяковым) и отметим, что Соглашением не закреплены какие-либо компетенции военной полиции ВС РФ ни внутри российской военной базы, дислоцированной в Армении, ни за ее пределами.

Разными компетенциями по Соглашению наделены военные суды, военная прокуратура, федеральный совет безопасности РФ и пр. Ни слова о военной полиции здесь нет и быть не может, поскольку этот орган был создан после подписания Соглашения – в 2011 году.

Иначе говоря, военная полиция ВС РФ не имеет никаких компетенций действовать на территории Республики Армения. Причем несение патрульной службы военной полицией ВС РФ, естественно, никак не предусмотрено и «Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об организации повседневной деятельности и гарнизонной службы воинских формирований Российской Федерации вне территории российской военной базы в Республике Армения» от 2000 года.

Ношение оружия

Согласно сообщению Южного военного округа ВС РФ, личный состав военной полиции будет «оснащен вооружением, военной техникой и специальными средствами». Тогда как ношение и применение военнослужащими Российской Федерации оружия в Республике Армения строго закреплено в «Соглашении о порядке применения оружия военнослужащими российской военной базы вне территории российской военной базы в Республике Армения» от 1997 года.

В частности, статья 2 указанного соглашения устанавливает, что вне территории пунктов размещения российской военной базы оружие может выдаваться «в качестве крайней меры». Причем хранение, ношение или применение этого оружия допустимо исключительно в целях обороны (для защиты имущества военной базы, оружия, служащих и членов их семей).

Права на хранение, ношение и, тем более, применение оружия для соблюдения порядка или обеспечения дорожного движения служащие Вооруженных сил РФ (в том числе и ВП) не имеют.

Напоминание

Следует напомнить, что в январе 2015 года, после побега военнослужащего 102-й военной базы РФ Валерия Пермякова (после убийства семьи Аветисянов) военнослужащие РФ в нарушение договоров проводили поисковые работы с применением оружия, и опять-таки в нарушение договоров задержали Пермякова и не передали его полиции Армении.

После событий 2015 года никто не был привлечен к ответственности за нарушение соглашений, подписанных между Арменией и Россией. В том числе, не расследовался и тот факт, что о побеге Валерия Пермякова с оружием из 102-й военной базы, вопреки требованиям соглашений, полиции Армении было сообщено только через 7 часов, когда семья Аветисянов уже была убита.

Источник: MINVAL.AZ