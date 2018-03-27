Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны обсудили подготовку к саммиту лидеров РФ, Турции и Ирана по Сирии, который пройдет в Анкаре 4 апреля. Об этом журналистам рассказал источник в администрации турецкого лидера.

«Стороны также коснулись вопросов развития двусторонних отношений, подтвердили решимость развивать их во всех сферах деятельности», — цитирует источник РИА Новости.

Представитель администрации турецкого лидера также сообщил, что Эрдоган выразил соболезнования Путину и всему народу России в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово.

Источник: MINVAL.AZ