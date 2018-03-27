Эмин Агаларов объявил об отмене выступления 28 марта в Тюмени из-за трагедии в Торговом центре «Зимняя вишня», в результате которой погибло более 60 человек.

Певец и бизнесмен также направил для помощи близким пострадавших свой гонорар за выступления в 5 городах.

«Кемерово. Эта ужасная трагедия , где равнодушным оставаться просто невозможно. Поэтому я принял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, кто нуждается в помощи после случившегося пожара. Свой личный гонорар за 5 городов я отправляю в Фонд Муслима Магомаева, который направит сумму в Кемеровское отделение Красного Креста на индивидуальные программы помощи для семей пострадавших. Также хочу сказать спасибо @agalarovaras, Эльдару, Леониду, Мураду, Рустаму, Леше, Рамину, Ерику, Паше. Вместе мы собрали 15000000 рублей и продолжаем собирать!

Завтра, 28 марта, свой концерт в Тюмени я отменяю, уверен наши зрители нас поймут. Возврат билетов можно осуществить в местах их приобретения. Еще раз приношу свои извинения.

Конечно, это капля в море, но я очень надеюсь, что сможем хоть чем-то помочь всем тем, кто пострадал в этой ужасной трагедии! В свою очередь хочу сказать, что в наших торговых комплексах мы проводим пожарные учения на регулярной основе, сейчас еще усилили все проверки. К сожалению, от пожара не застрахован никто, и наша задача сейчас сделать все возможное, чтобы их можно было вовремя потушить и чтоб никто не пострадал.

Если вы хотите вместе с нами оказать помощь, то ниже реквизиты для перечисления пожертвований:

Наименование получателя: Фонд Муслима Магомаева

ИНН 5024111774

КПП 502401001

Расчетный счет: 407 038 107 0002 000 0063

Банк получателя платежа: КБ “Крокус-Банк” (ООО)

г. Красногорск, Московск.обл

БИК 044525881

Корреспондентский счет: 30101810445250000881

Назначение платежа: Пожертвование на благотворительную деятельность (Кемерово)», — написал Эмин Агаларов на своей странице в Instagram.

Источник: MINVAL.AZ