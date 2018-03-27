Уровень Куры снизился, что вызвало обеспокоенность владельцев хозяйств в Сальянском и Нефтчалинском районах.

Как сообщает Report, несмотря на нестабильные погодные условия в последние дни, уровень воды на пролегающем через Сальянский и Нефтчалинский районы отрезке Куры снижается.

Сегодня уровень Куры в Сальяне снизился на 10 см, а Нефтчале — 3 см. В целом, сначала года по сегодняшний день в нижнем течении реки уровень опустился более чем на 2 метра. В результате этого, в работе установленных на берегу реки в обеих районах гидронасосов наблюдались некоторые трудности, что вызвало серьезную обеспокоенность среди владельцев хозяйств с учетом роста потребности к воде в связи с сезоном.

Специалисты считают, что период водности в реках обычно начинается в марте и длится до мая месяца. В случае, если уровень Куры будет снижаться такими темпами, в процессе орошения могут возникнуть трудности.

Источник: MINVAL.AZ