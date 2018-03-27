Сегодня в Берлине проходит заключительный, четырнадцатый тур турнира претендентов по шахматам, в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает «Азериспорт», на финише соревнования наш соотечественник встречался с Владимиром Крамником. Партия завершилась вничью.

Отметим, что партия первого круга между соперниками завершилась победой Мамедъярова.

Четырнадцатый тур турнира претендентов:

Владимир Крамник (Россия) — Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) 0,5:0,5

Александр Грищук (Россия) – Фабиано Каруана (Италия) — партия продолжается

Сергей Карякин (Россия) – Динг Лирен (Китай) 0,5:0,5

Левон Аронян (Армения) – Уэсли Со (США) 0,5:0,5.

На данный момент Мамедъяров, Карякин и Каруана имеют по 8 очков.

Источник: MINVAL.AZ