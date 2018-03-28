Первый космонавт планеты Юрий Гагарин погиб вместе с инструктором на истребителе МиГ-15УТИ из-за ошибочной команды с земли, сообщает ТАСС. К такому выводу пришёл член лётной подкомиссии, бывший директор ЛИИ им. Громова Арсений Миронов. По словам эксперта, пилотировавший МиГ-15УТИ Юрий Гагарин и лётчик-инструктор Владимир Серёгин получали неверные указания от диспетчера.

Миронов считает, что ошибку мог допустить руководитель полётов, разрешение которого требовалось для смены курса, высоты и любых других манёвров. По версии космонавта Алексея Леонова, Юрий Гагарин и Владимир Серёгин могли быть «перевёрнуты» вихревым следом от пролетавшего в 10 метрах истребителя Су-15. По словам Леонова, Су-15 «прошёл на сверхзвуке» в 10 метрах от истребителя, в котором находились Гагарин и Серёгин, и сильным потоком воздуха «свалил» МиГ-15УТИ.

Источник: MINVAL.AZ