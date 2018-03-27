27-го марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Робертом Секутой, завершающим свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщает МО АР, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития военного сотрудничества между Азербайджаном и США, военно-политической ситуации в регионе, урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Источник: MINVAL.AZ