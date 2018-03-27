«Сегодня в Баку открывается прекрасная больница. Это замечательное, знаменательное событие. Больница оставляет хорошее впечатление, ее внешний облик и внутренний интерьер разработаны на очень высоком уровне. Здесь установлено самое современное оборудование. Уверен, в больнице будут оказывать высококвалифицированные медицинские услуги. Когда я знакомился с больницей, то заметил, что здесь была проделана большая работа. Все выполнено на высоком уровне. Эта больница создана при поддержке иностранных специалистов. Уверен, что работающие здесь врачи, персонал будут оказывать высокопрофессиональные услуги. Как мне сообщили, в больнице будут созданы более 800 рабочих мест, есть прекрасные условия для медицинского персонала».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия международного госпиталя Bona Dea. Его слова приводит агентство АПА.

«Открытие этой больницы является показателем общего развития нашей страны. Такие медицинские учреждения создаются только в быстро развивающихся странах. Считаю, что эта больница будет одной из самых современных не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Надеюсь, туристы в Азербайджан будут приезжать еще и для получения медицинских услуг. Созданные в этой больнице условия обеспечивают такие возможности. Гражданам Азербайджана будет оказана качественная медицинская помощь. Уверен, что посещающие нашу страну гости воспользуются этими возможностями. За последние годы в Азербайджане было построено и отремонтировано более 600 медицинских учреждений. Мы смогли существенно укрепить материально-техническую базу системы здравоохранения».

Глава государства отметил, что улучшение системы здравоохранения является для нас приоритетной задачей: «Поскольку здоровье людей является ключевым вопросом для каждого общества и государства. В результате проделанной за последние годы работы растет продолжительность жизни людей, и это хороший показатель. Сегодня в Азербайджане можно вылечить любую болезнь и поставить правильный диагноз. То есть диагностическое обследование, лечение — все это обеспечивается в комплексной форме. Я также хочу довести до внимания один вопрос. Уже несколько лет в Азербайджане проводится бесплатное медицинское обследование. Каждый год 5 миллионов азербайджанцев пользуются этой услугой. Несколько лет назад по моей инициативе эта проблема стала разрешаться. В настоящее время очередное медицинское обследование продолжается. Таким образом, в Азербайджане ведется большая работа по развитию здравоохранения, которое является основным направлением социальной сферы. Строятся больницы, оборудование отвечает самым современным стандартам, растет уровень медицинских услуг, и строятся такие прекрасные объекты. В этой больнице в лечении будут принимать участие также иностранные специалисты.

Меня проинформировали о том, что здесь будут работать высококвалифицированные специалисты из Европы и других стран. Я продолжу оставшуюся часть своего выступления на английском языке. Кроме того, хочу обратиться к тем, кто еще не понимает азербайджанский язык, в частности к иностранным гостям, поблагодарить их за вклад, который они внесли в создание оставляющего глубокое впечатление медицинского центра. Как я подчеркнул, думаю, что этот центр является самым лучшим не только в Азербайджане, но и в регионе. Наверное, наступит время, когда мы станем свидетелями появления в Азербайджане медицинского туризма. Число приезжающих в нашу страну туристов растет из года в год. Надеюсь, что в нашу страну будут приезжать туристы и для медицинских целей. Очень рад, что в этой больнице можно увидеть совместную работу иностранных и местных специалистов. Кроме того, думаю, что одной из наиболее важных функций больницы будет подготовка и обучение местного медицинского персонала. По-моему, единство таких трех факторов, как лечение, диагностика и обучение, будет отличительной чертой этой больницы. Конечно, по моему мнению, активное участие в этом процессе гостей из других стран, высококвалифицированных специалистов привлечет еще больше пациентов».

Minval.az

Источник: MINVAL.AZ