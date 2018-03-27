Об этом говорится в сообщении МИД Молдавии.
Уточняется, что дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.
Minval.az
Источник: MINVAL.AZ
Об этом говорится в сообщении МИД Молдавии.
Уточняется, что дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.
Minval.az
Источник: MINVAL.AZ
Дата: 2018/03/27 17:40
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
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