38-летняя Кейт Хадсон на днях удивила своих фанатов. Она заявила, что намерена вновь стать мамой. Более того, актриса, которая встречается с музыкантом Дэнни Фуджикавой, намекнула, что, скорее всего, произведет на свет еще не одного ребенка!

«Я точно хочу еще детей! Сколько именно — посмотрим. Это зависит от того, сколько пожелает Дэнни», — сообщила Хадсон. При этом, Кейт рассказала — она очень хотела бы, чтобы ее следующим малышом стала девочка. «Я мечтаю о дочке, это было бы так весело!» — призналась актриса, которая в настоящее время воспитывает двух сыновей. Отцом старшего — Райдера, которому сейчас уже 14 лет, стал ее бывший муж — музыкант Крис Робинсон. А младшего — Бингема — актриса родила от своего прежнего бойфренда — солиста группы «Muse» — Мэтта Бэллами, с которым она была официально обручена.

«На самом деле, это очень забавно, что я стала мамой в первый раз так рано — мне было всего 24 года. Ведь многие мои друзья, мои ровесники в это время только планировали первого ребенка. Я всю свою взрослую жизнь была мамой, поэтому «пожить только для себя» у меня не получилось. Тем не менее, я ничуть не жалею, что все так сложилось…» — говорит актриса, слова которой приводит издание 7Дней.

Поскольку обоих своих детей звезда родила от музыкантов, ее сыновья, по словам Кейт, скорее всего, тоже выберут для себя профессии, связанные с шоу-бизнесом. Старший Райдер уже проявляет явные комедийные способности, а Бингем, по мнению Хадсон, удивительно музыкален.

Источник: MINVAL.AZ