Азербайджанцы с болью в сердце восприняли трагедию в Кемерово: к зданию посольства РФ люди несут цветы и игрушки, власти республики выразили соболезнования российскому народу в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом информирует «Москва-Баку».

Среди пришедших сегодня к посольству России в Азербайджане супружеская чета Кулиевых. По словам Видади Кулиева, его супруга Шаргия ханум никак не может прийти в себя после трагедии.

«О пожаре она узнала в понедельник утром из новостей и с того дня плачет, когда видит в сюжетах лица тех, кто погиб в тот трагический день в Кемерово», — рассказывает В.Кулиев.

Шаргия Кулиева долгое время преподавала в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. Сегодня она пенсионерка и все свое свободное время посвящает внукам.

«Это очень страшно — терять детей и внуков. У нас семеро внуков и я даже думать не хочу, что с ними может случиться что-то плохое. Эта трагедия тронула меня до глубины души. В пожаре погибли беззащитные малыши. Каждый раз, когда вижу по телевизору сюжеты об этой трагедии — не могу остановить слезы. От всей нашей семьи приносим глубокие соболезнования всем, кто потерял при пожаре в Кемерово своих близких и родных», — говорит Ш.Кулиева.

Среди тех, кто пришел сегодня к посольству РФ, чтобы выразить соболезнования семьям погибших в пожаре в Кемерово — россиянин Ислам Пейгумбари. Уже долгое время он проживает с семьей во Владимире. «Я принес сегодня цветы в знак солидарности с кемеровчанами. Сочувствую и соболезную всем, кто потерял в том страшном пожаре своих родных и близких. Пусть земля им будет пухом!», — отметил И.Пейгумбари.

Бакинка Оксана пришла к посольству России вместе со своей мамой Юлией Евграшиной. Они узнали о трагедии в утренних новостях.

«Это очень страшно — терять близких. Ведь любая человеческая жизнь бесценна, а тем более жизнь ребенка. Я знаю, что значит потерять ребенка, знаю эту боль и чувство необратимости. И для родителей, потерявших детей в пожаре в Кемерово это невосполнимая утрата. Единственное, что хочется сказать им — держитесь! И живите дальше в надежде однажды встретиться с ними на небесах», — говорит Оксана.