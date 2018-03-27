Ложную информацию о «сотнях погибших» при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово распространил украинский пранкер Евгений Вольнов, сообщает РИА «Новости».

На Youtube-канале пранкера появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС и интересуется, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях. Узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к ним подвезут «более трехсот трупов».

Отмечается, что сотрудники оказались шокированы информацией, поскольку, по их данным, число жертв составляет от шестидесяти до семидесяти человек.

Ранее сообщалось, что инициативная группа жителей Кемерово не нашла «300 трупов» в морге.

Minval.az

Источник: MINVAL.AZ