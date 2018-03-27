Болгария решила отозвать своего посла в России Бойко Коцева. Как сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, посол будет отозван в Софию для консультаций, передает Интерфакс-Украина, со ссылкой на Bloomberg.

Как сказано в сообщении болгарского правительства, консультации будут посвящены инциденту с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которое произошло в Солсбери. Правительство Болгарии планирует выработать свою точку зрения на данные события.

Minval.az

Источник: MINVAL.AZ