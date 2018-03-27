Граждане России забудут президента Путина, как только тот покинет пост.

«На третий день о нем уже не вспомнят», — заверил в интервью «Обозревателю» журналист и телеведущий Евгений Киселев.

«Мне кажется, что значительная часть людей, которые идут и голосуют за Путина, повинуются некоему стадному инстинкту», — заметил он.

Журналист рассказал о том, что в Советском Союзе «люди шли на избирательный участок и голосовали за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных просто по принципу: как бы чего не вышло. Особенно в небольших городах, деревнях, селах, где каждый человек на виду. Но даже в Москве».

Но когда первые лица стали сменяться с невероятной быстротой – «умер Брежнев, за ним – Андропов, за ним – Черненко», — «все забыли про них на третий день», — заметил Киселев.

«Я думаю, уйдет Путин, умрет Путин, свергнут Путина – могут быть разные сценарии, — но большинство людей, которые сейчас за него голосуют, на третий день о нем уже не вспомнят», — сказал он.

Источник: MINVAL.AZ