Казахстанские пограничники на катере «Нурлы жол» задержали подозреваемых в браконьерстве в ночь с 26 на 27 марта. Нарушителям перекрыли пути отступления на воде и на суше, сообщает «Лада».

— С целью остановки малого плавательного средства применено оружие. Произведено шесть предупредительных выстрелов в воздух, а также девять выстрелов по малому плавательному средству, в ходе чего двигатель был поврежден. Пострадавших в результате применения оружия нет, — рассказал Иван Кирьянов, командир первого дивизиона пограничных кораблей и катеров регионального управления береговой охраны.

На борту байды обнаружены снасти, а также две рыбы осетровых пород. В отношении задержанных начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан: «Незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан» и «Незаконный вылов рыб ценных пород». Сами граждане Азербайджана водворены в изолятор временного содержания, где будут находиться до суда.

Источник: MINVAL.AZ