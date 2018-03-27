Один из любителей ретро-автомобилей — Назим Танрывердиев, владелец BMW 1937 года, живет в Азербайджане. Корреспонденту Sputnik удалось запечатлеть раритет.

Житель села Делимамедли Геранбойского района Назим Танрывердиев по сей день ездит на автомобиле, выпущенном еще в 1937 году. BMW 328 стал подарком близкого друга из Украины.

По словам родственника владельца раритетного авто Таира Танрывердиева, автомобиль до сих пор на ходу и в очень хорошем состоянии.

«К нам машина попала восемь лет назад. Назим вложил в нее и деньги, и душу. Салон довоенного BMW обтянут кожей, мотор, бачок, руль многое другое — родное. За это время меняли только шины», — рассказал Танрывердиев.

Желающих купить ретро-автомобиль немало. Однако, владелец решил не продавать подарок друга.



Источник: MINVAL.AZ