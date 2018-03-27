Сотрудниками Таможенного управления Гянджи были изъяты около 45 тысяч поддельных сборников тестовых заданий по разным предметам.

Как передает АПА, Общество с ограниченной ответственностью «Caspi LTD» не подписывало с редакцией журнала «Абитуриент» никакого соглашения в связи с публикацией и ввозом в страну этих книг.

«Вышеназванные сборники были изъяты сотрудниками Таможенного управления Гянджи Государственного таможенного комитета. Государственный экзаменационный центр был проинформирован об этом. В связи с импортом Обществом с ограниченной ответственностью «Caspi LTD» из Турции в страну сборников тестовых заданий и других пособий для абитуриентов в отделе по борьбе с таможенными правонарушениями Таможенного управления Гянджи было возбуждено дело об административном правонарушении по статьям 448 и 482.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Изъятые из книг образцы для проведения экспертизы и дачи заключения были отправлены в Центр судебной экспертизы Министерства юстиции.

На основании заключения Центра судебной экспертизы, в связи с тем, что представленные книги были идентифицированы как пиратская и контрафактная продукция, материалы дела для рассмотрения были направлены в Кяпязский районный суд. Сегодня в Кяпязском районном суде будет рассмотрено данное административное правонарушение.

Было отмечено, что при сравнении незаконных (пиратских) копий было выявлено большое количество несоответствий с настоящими (оригинальными) экземплярами: «ГЭЦ в связи с этим обратился в Административно-экономический суд №1 города Баку. Предварительное слушание по делу будет проведено 28 марта 2018 года».

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