Он приходится на весеннее равноденствие и символизирует наступление нового года у некоторых народов.
На празднике, который организовал костромской азербайджанский культурный центр, выступали и дети, и взрослые. Девушки пели национальные песни, мужчины мастерски танцевали народные танцы. Об этом сообщает ГТРК Кострома.
Гостей угощали пловом – его в Азербайджане умеют готовить 40 разными способами. И пахлавой – считается, что слои этой восточной сладости символизируют слои Земли.
Все женщины на празднике получили цветы в знак того, что пришла пора обновления – и для природы, и для человека.
Источник: MINVAL.AZ