Он при­ходит­ся на ве­сен­нее рав­но­денс­твие и сим­во­лизи­ру­ет нас­тупле­ние но­вого го­да у не­кото­рых на­родов.

На праз­дни­ке, ко­торый ор­га­низо­вал кос­тромской азер­бай­джан­ский куль­тур­ный центр, выс­ту­пали и де­ти, и взрос­лые. Де­вуш­ки пе­ли на­ци­ональ­ные пес­ни, муж­чи­ны мас­тер­ски тан­це­вали на­род­ные тан­цы. Об этом сообщает ГТРК Кострома.

Гос­тей уго­щали пло­вом – его в Азер­бай­джа­не уме­ют го­товить 40 раз­ны­ми спо­соба­ми. И пах­ла­вой – счи­та­ет­ся, что слои этой вос­точной сла­дос­ти сим­во­лизи­ру­ют слои Зем­ли.

Все жен­щи­ны на праз­дни­ке по­лучи­ли цве­ты в знак то­го, что приш­ла по­ра об­новле­ния – и для при­роды, и для че­лове­ка.

Источник: MINVAL.AZ