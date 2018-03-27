Высылка российских дипломатов из США, Канады и ряда европейских стран говорит о том, что Западу нужен враг в лице России для консолидации общества и удержания Евросоюза от распада, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Евросоюз рассыпается. А как его удержать без внешней угрозы? Нужен фактор страха. Исламский мир уже их не пугает, потому что в Европе и так миллионы беженцев живут из арабских стран и Африки. Китай слишком далеко. Остается Россия», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По его мнению, наибольшую выгоду из данной ситуации извлекает Вашингтон.

«Кроме того, это выгодно США. Если Европа будет нестабильной, то все мировые финансы хлынут за океан, в Штаты. В свое время такой же эффект произвела Вторая мировая война, развернувшаяся в основном на территории Европы», — отметил Жириновский.

Источник: MINVAL.AZ