Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пресекать любые несанкционированные акции без оглядки на возможные заявления Евросоюза и Госдепартамента США.

«Пускай у нас будет несовершенный государственный строй, но мы должны обеспечить безопасность людей. Поэтому любые несанкционированные мероприятия, которые мешают жить людям, должны пресекаться мгновенно», — сказал он во время рабочей встречи с министром внутренних дел Белоруссии Игорем Шуневичем, сообщает «Белта».

«Поэтому вы не смотрите по сторонам. Не надо смотреть, какое заявление сделает Евросоюз или Госдепартамент, это их дело делать заявления», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что некоторые граждане решили отпраздновать 100-летие со дня образования БНР проведением несанкционированных мероприятий, несмотря на то, что они были запрещены.

«Что хотим, то и воротим. Все должны понимать, что бардак начинается с этого», — подчеркнул А.Лукашенко.

«Не надо лезть на рожон. Но если ты лезешь на рожон и хочешь себя показать, ну что ж, это в основном мужики, и получайте тогда», — добавил президент.

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